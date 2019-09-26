Солистка группы Reflex Ирина Нельсон пожелала успехов главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Видеообращение с певицей опубликовано в Instagram клуба.

«Валера, верим». Солистка группы Reflex призналась в любви к «Ростову»

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