Футбол
Спорт-Экспресс«Валера, верим». Солистка группы Reflex призналась в любви к «Ростову»
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон пожелала успехов главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Видеообращение с певицей опубликовано в Instagram клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России
Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.
Военное обозрение 02:33
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
В районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6
РИА Новости 24 сентября в 04:23
Автоспорт
СМИ: Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
RT на русском 06:41
Игры
В PS Store открылись предзаказы The Last of Us: Part II
Gmbox.ru вчера в 05:00
Происшествия
Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым
Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.
Известия 04:20
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Автоспорт
Франц Тост: Квят возмужал и стал опытнее
Руководитель Торо Россо Франц Тост оценил выступление пилота команды Даниила Квята в нынешнем сезоне.
Советский спорт 04:51
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Известия вчера в 15:54
Политика
Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Генассамблею ООН с «пропагандистской мишурой» для отвлечения внимания от актуальных проблем.
Мойка78 вчера в 22:09
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru 04:22
Происшествия
Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана
Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году.
Lenta.ru 06:19
Шоу-бизнес
На светлую сторону: Мила Кунис стала блондинкой
Кунис кардинально сменила имидж и стала блондинкой. При этом концы волос Мила покрасила в ярко-зеленый цвет.
WMJ.ru вчера в 03:26
Политика
Борисов предложил Путину меры на случай допсанкций в сфере обороны
Вице-премьер России Юрий Борисов предложил президенту Владимиру Путину меры, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций в сфере обороны.
RT на русском 07:09
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию «Бессмертный ГУЛАГ»
Мэрия Москвы отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщил председатель партии "Гражданская инициатива" (неофициально носит название "Партия перемен") Андрей Нечаев на своей странице в фейсбуке.
Интерфакс 03:58
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Здоровье
Мужчина два года лечил рак молитвами и вернулся к врачам с осложнением
Российская газета 07:06
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Брэд Питт закрутил роман с 50-летней целительницей
Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.
Комсомольская правда 06:40
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52