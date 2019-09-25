Футбол
Челнинские известияВалерий Четверик оценил шансы «КАМАЗа» в матче против «Спартака»
Последний раз на домашней арене «КАМАЗ» обыгрывал столичную команду со счетом 2:1 на своем поле в апреле 1997 года. О предстоящем матче У футбольных клубов примерно равные шансы пройти в 1/8 финала Олимп-Кубка России по футболу, считает Валерий Четверик.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:30, Вашингтон
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 18:13
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru вчера в 02:48
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 23 сентября в 17:40
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 20:28
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
Российская газета 00:33
Шоу-бизнес
Асмус высказалась о разводе с Харламовым
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус отреагировала на слухи о расставании с мужем - шоуменом Гариком Харламовым.
Московский Комсомолец 01:41
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Общество
С 1 октября бюджетникам в России повысят зарплату
В начале этого года Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направляла в субъекты РФ свои рекомендации по повышению с 1 октября 2019 года зарплаты этих категорий работников как минимум на 4,3%. Регионы и муниципалитеты должны были самостоятельно принять соответствующие решения и заложить на это деньги в бюджетах.
Профиль вчера в 04:03
Общество
В 25 школах Липецкой области откроют «Точки роста»
Центры «Точка роста» откроют в 25 школах Липецкой области 24 сентября.
Известия 23 сентября в 07:17
Единоборства
Британский боец MMA нокаутировал соперника за три секунды
Поединок прошел между бойцом смешанного стиля (MMA) Рикки Уайаттом, который нокаутировал своего соперника Янника Мезеповса всего за три секунды.
iReactor вчера в 14:03
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Знакомьтесь, Кантемир Балагов — будущее российского кино Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало».
Собака.ru вчера в 12:52
Футбол
Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
Чемпионат вчера в 06:41
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Экономика
Каждая третья проданная в РФ пара кроссовок является подделкой
Рынок продажи кроссовок в России достигает 234 млрд рублей. Почти треть этой суммы (около 77 млрд рублей) приходится на нелегальный оборот.
News.ru вчера в 21:02
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Происшествия
В Ангарске в результате ДТП один человек погиб
Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.
ТАСС вчера в 08:55
Авто
В России отзовут более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» отзовет 4 тыс. 635 автомобилей типа 909 (Sprinter) из-за проблем со жгутом электропроводов двигателя.
РБК вчера в 06:20
Происшествия
Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана
Грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель неподалёку от шведского города Хельсинборг из-за того, что его капитан уснул за штурвалом.
REGNUM 02:25
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Экономика
Отстающим регионам выделили дополнительное финансирование
Регионы с невысокими социально-экономическими показателями, получат дополнительное финансирование сверх предусмотренного нацпроектами, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Взгляд.ру 01:41
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Происшествия
В Уфе две сотрудницы банка похитили из кассы 43 миллиона рублей
Независимая Уральская газета вчера в 06:01
Политика
В Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
В Министерстве иностранных дел Эстонии выразили негодование в связи с публикацией коллегами из России документов об освобождении республики советскими войсками.
Комсомольская правда 23 сентября в 11:50