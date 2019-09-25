Футбол

Челнинские известияЧелнинские известияВалерий Четверик оценил шансы «КАМАЗа» в матче против «Спартака»

Последний раз на домашней арене «КАМАЗ» обыгрывал столичную команду со счетом 2:1 на своем поле в апреле 1997 года. О предстоящем матче У футбольных клубов примерно равные шансы пройти в 1/8 финала Олимп-Кубка России по футболу, считает Валерий Четверик.
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Валерий Четверик оценил шансы «КАМАЗа» в матче против «Спартака»

Челнинские известиявчера в 23:25

КАМАЗ — «Спартак»: ждать ли уверенной победы фаворита?

Все про Спорт ру23 сентября в 10:46

«Спартак» прилетел в Татарстан на матч с «КАМАЗом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

«КамАз» - «Спартак» эксперты уверены в победе гостей

ODDS.ruвчера в 01:06

«КАМАЗ» — «Спартак», 25 сентября 2019, прогноз на матч Кубка России

Чемпионат23 сентября в 12:00

КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу

КП - Казаньвчера в 17:00

«КАМАЗ» перед матчем со «Спартаком» разгромил тольятинскую «Ладу»

Вечерние Челны23 сентября в 00:27
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:30, Вашингтон
Политика

Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 18:13
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru вчера в 02:48
Политика

В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 23 сентября в 17:40
Политика

В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 20:28
Происшествия

В шахте под Оренбургом погиб горняк

Российская газета 00:33
Происшествия

В Тюмени молодая няня пропала вместе с младенцем

REGNUM 01:19
Шоу-бизнес

Асмус высказалась о разводе с Харламовым

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус отреагировала на слухи о расставании с мужем - шоуменом Гариком Харламовым.
Московский Комсомолец 01:41
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Общество

С 1 октября бюджетникам в России повысят зарплату

В начале этого года Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направляла в субъекты РФ свои рекомендации по повышению с 1 октября 2019 года зарплаты этих категорий работников как минимум на 4,3%. Регионы и муниципалитеты должны были самостоятельно принять соответствующие решения и заложить на это деньги в бюджетах.
Профиль вчера в 04:03
Общество

В 25 школах Липецкой области откроют «Точки роста»

Центры «Точка роста» откроют в 25 школах Липецкой области 24 сентября.
Известия 23 сентября в 07:17
Единоборства

Британский боец MMA нокаутировал соперника за три секунды

Поединок прошел между бойцом смешанного стиля (MMA) Рикки Уайаттом, который нокаутировал своего соперника Янника Мезеповса всего за три секунды.
iReactor вчера в 14:03
Кино

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России

Знакомьтесь, Кантемир Балагов — будущее российского кино Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало».
Собака.ru вчера в 12:52
Футбол

Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры

Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
Чемпионат вчера в 06:41
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Экономика

Каждая третья проданная в РФ пара кроссовок является подделкой

Рынок продажи кроссовок в России достигает 234 млрд рублей. Почти треть этой суммы (около 77 млрд рублей) приходится на нелегальный оборот.
News.ru вчера в 21:02
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Армия и оружие

Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Происшествия

В Ангарске в результате ДТП один человек погиб

Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.
ТАСС вчера в 08:55
Авто

В России отзовут более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter

Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» отзовет 4 тыс. 635 автомобилей типа 909 (Sprinter) из-за проблем со жгутом электропроводов двигателя.
РБК вчера в 06:20
Происшествия

Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель неподалёку от шведского города Хельсинборг из-за того, что его капитан уснул за штурвалом.
REGNUM 02:25
Гаджеты

Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном

Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Экономика

Отстающим регионам выделили дополнительное финансирование

Регионы с невысокими социально-экономическими показателями, получат дополнительное финансирование сверх предусмотренного нацпроектами, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Взгляд.ру 01:41
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

REGNUM 02:07
Происшествия

На юге Турции взорвался автобус с полицейскими

REGNUM 02:04
Кино

Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»

Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Происшествия

В Уфе две сотрудницы банка похитили из кассы 43 миллиона рублей

Независимая Уральская газета вчера в 06:01
Политика

В Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

В Министерстве иностранных дел Эстонии выразили негодование в связи с публикацией коллегами из России документов об освобождении республики советскими войсками.
Комсомольская правда 23 сентября в 11:50
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