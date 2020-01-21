Политика

НТВНТВМинистром науки и высшего образования стал Валерий Фальков

В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы. С декабря 2018 года является членом Совета по науке и образованию при президенте. Также был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ

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Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ

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Политика

Максим Решетников назначен министром экономического развития РФ

Информация о возможном назначении Решетникова на пост главы минэка ранее была опубликована РБК и Bloomberg.Максим Решетников был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля 2017 года указом президента России.
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