Политика
НТВМинистром науки и высшего образования стал Валерий Фальков
В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы. С декабря 2018 года является членом Совета по науке и образованию при президенте. Также был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Политика
Максим Решетников назначен министром экономического развития РФ
Информация о возможном назначении Решетникова на пост главы минэка ранее была опубликована РБК и Bloomberg.Максим Решетников был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля 2017 года указом президента России.
Политика
Объявлен состав нового правительства России
Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Здоровье
В Тульской детской областной больнице открылся травмпункт
В Тульской детской областной больнице открылся травмпункт Он будет работать ежедневно, с 8.00 до 20.00.
Политика
Дмитрий Медведев отписался от правительства в Instagram
Из подписок Медведева в Instagram после отставки исчез аккаунт правительства.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Мишустин анонсировал первое заседание правительства 21 января
Новый глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил Путину, что назначено первое заседание обновленного Кабмина.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова заступилась за дочку Веры Брежневой
За девочку заступилась российская модель Наталья Водянова.
Армия и оружие
В Багдаде обстрелян ракетами район посольства США
Три ракеты упали недалеко от посольства США, что находится в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщили местные СМИ Ирака.
Космос
Астрономы обнаружили странные объекты, вращающиеся вокруг черной дыры в нашей галактике
Астрономы Калифорнийского университета недавно обнаружили нечто неожиданное рядом с черной дырой внутри Млечного Пути - 4 таинственных объекта, каждый из которых похож на пару странных тел.
Политика
Трамп навязывает Европе «энергобезопасность»
Как пояснил Трамп, «мы призываем наших друзей в Европе воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности», отметив, что США на данный момент «добывают нефти и газа больше всех в мире», сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром, сообщили журналистам в российском Минобороны.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Футбол
«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба
Футбол
РФС считает нелегитимными досрочные выборы Прядкина президентом РПЛ
Российский футбольный союз намерен признать досрочные выборы главы Российской премьер-лиги нелегитимными.
Футбол
«Нант» выпустил партию футболок в память о погибшем Эмилиано Сале
«Нант» выпустил партию эксклюзивных футболок, которые изготовлены в память о погибшем нападающем команды Эмилиано Сале.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Гаджеты
Pocophone F2 Lite появился на живых фото
Будущий флагман Pocophone F2 появился на живых фото.
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Космос
Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами
Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Футбол
«Кокорин нам нужен». Семак выступил против аренды футболиста в «Сочи»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о трансфере Александра Кокорина в "Сочи", отвечая на вопросы подписчиков у себя в "Инстаграме".
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В декабре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генпрокуратуру правом проводить надзор за деятельностью Следственного комитета, в том числе в части исполнения ведомством законов.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.