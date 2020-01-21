Политика
АиФ ТюменьВалерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ
Министром науки и высшего образования РФ назначен Валерий Фальков. Соответствующий указ 21 января подписал президент Владимир Путин. На официальном сайте Кремля сообщается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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Тюменец Валерий Фальков стал новым министром в Правительстве России. Кто он такой?
Новости Тюмени 72.ru15:35
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Во время своего разговора с журналистами председатель Госдумы выразил надежду, что новый кабинет министров обеспечит рост экономики и сделает все для решения проблемы бедности.
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Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
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УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Футболисты «Челси» и «Арсенала» сыграли вничью в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова дали повод для слухов о возобновлении отношений.
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Актера Виктора Ракова госпитализировали
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Пластинки кристаллов улучшат эффективность экранов
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