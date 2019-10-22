Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВалерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»

Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
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Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»

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