Футбол
Спорт-ЭкспрессВалерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»
Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
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Футбол
«Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
Пресс-служба ростовского клуба показала, что осталось за кадром прошедшей встречи.
Футбол
«Локомотив» победил «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
Московский "Локомотив" в гостях победил туринский "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА.
Политика
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались во вторник, 22 октября, в Сочи, передает ТАСС.
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Экономика
Bloomberg знает, где лопнет следующий пузырь
Развивающиеся рынки — следующий «пузырь активов» на фоне охоты за доходностью и роста эмиссии ЕМ-долгов.
Происшествия
У жителей тюменской деревни Ачиры нашли опасную гаффскую болезнь
Зараенная рыба является токсичной, однако от человека к человеку не передается.
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
Кино
Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»
Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Хоккей
Вратарь Ежов удален до конца игры. Его место занял Кочетков
Место в воротах «Витязя» занял лучший голкипер МЧМ-2019 Петр Кочетков, обменянный 4 дня назад из СКА на Александра Самонова.
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
Политика
Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх
Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Технологии
Стартап разогнал аэротакси до более чем 100 километров в час
В рамках испытаний, согласно Lilium, аппарат развивал скорость, превышающую 100 километров в час.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге
В Петербурге ожидается резкое похолодание к концу октября. Об этом сообщили в метеоцентре "Фобос".
Экономика
ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»
При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.