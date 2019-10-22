Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВалерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»

Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
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Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»

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Газзаев видит у тренера «Спартака» Тедеско великолепные артистические качества

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Газзаев: «Отметил бы великолепные артистические качества Тедеско. Актерство и тренерская работа – два разных направления»

Бомбардир.ру13:23
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В ближайшем будущем в России станет возможным поступить в вуз онлайн.
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Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
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Дело «Воентелекома» пополнилось новыми фигурантами

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Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
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В России запатентован доступный немецкий кроссовер Borgward

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Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
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В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что завершение холодной войны между СССР и странами Запада было общей победой, однако лидеры Западного блока объявили себя победителями, не учитывая, как к этому отнесутся в России.
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Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
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В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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РБК 09:34
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Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
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РПЛ представила новый зимний мяч

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Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

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Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение

Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
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Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита

Пресс-секретарь президента напомнил, что именно лидеры нормандской четвёрки согласовали комплекс минских договорённостей, но в настоящее время «одна из сторон — участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договорённостей», что, по словам Пескова, затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».
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В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
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Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
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В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
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