Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВалерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»

Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
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Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»

Спорт-Экспресс08:00

Газзаев считает, что приглашение Тедеско в «Спартак» обернётся провалом

RT на русском08:50

Газзаев видит у тренера «Спартака» Тедеско великолепные артистические качества

Известия08:12

Валерий Газзаев: «Зачем Тедеско собирал игроков после матча в центре поля? Поразило и послематчевое заявление немецкого тренера»

Спорт уик-энд08:31

Газзаев назвал Тедеско артистом и был поражен его решением после матча с «Рубином»

ProstoProSport10:28
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Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
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Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

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Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
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«Бавария» одолела «Олимпиакос» в Лиге чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" встречался с "Баварией".
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Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года

Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
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Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
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В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
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Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября.
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Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
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В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр».
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Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
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Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
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Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
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Стало известно, сколько актриса Анастасия Заворотнюк платит за лечение в медицинском центре на Рублевке.
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«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
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