Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".

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Армия и оружие Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что не все договоренности в рамках соглашения Анкары и Вашингтона о приостановлении турецкой операции "Источник мира" в Сирии были выполнены.

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