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Советский спортСоветский спортВалерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани

19 июня «Сочи» разгромил ростовских юношей со счетом 10:1, одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России. Игра «Краснодар» – «Ростов», которая должна была состояться сегодня, перенесена на 19 июля.
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Валерий Карпин
Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки.
— Валерий Карпин, футболистРИА Новости 07:33
с чего всё началось

Карпин сравнил текущий чемпионат России с первенством бани или водокачки

Нынешний чемпионат России по футболу напоминает первенство бани или водокачки, заявил РИА Новости главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. В воскресенье матч 23-го тура РПЛ "Краснодар" – "Динамо" был перенесен на 19 июля после обнаружения коронавируса у трех футболистов московского клуба.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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