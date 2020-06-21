Нынешний чемпионат России по футболу напоминает первенство бани или водокачки, заявил РИА Новости главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. В воскресенье матч 23-го тура РПЛ "Краснодар" – "Динамо" был перенесен на 19 июля после обнаружения коронавируса у трех футболистов московского клуба.

с чего всё началось

Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки.

19 июня «Сочи» разгромил ростовских юношей со счетом 10:1, одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России. Игра «Краснодар» – «Ростов», которая должна была состояться сегодня, перенесена на 19 июля.

Происшествия Активиста Петра Верзилова задержали в Москве Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня. 255

Авто Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир». 96

Авто Mini разрабатывает электрический кроссовер Новый электрический кроссовер Mini по размерам окажется сравним с BMW X1.

Авто Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 65

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела. 98

Футбол Жемалетдинов получил красную карточку в матче с «Оренбургом» Две желтые карточки получил нападающий московской команды Рифат Жемалетдинов. «Локо» ведет 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука.

Происшествия На Урале иномарку после столкновения разорвало на две части От удара Renault буквально разорвало на две части. Водитель Renault Logan погиб на месте до приезда "скорой", ранены еще четыре человека. 2

Технологии В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает. 11

Футбол РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса. 7

Авто Кроссовер Geely Atlas Pro превратили в пикап Компания Geely готовит к выходу на рынок пикап Remote FX, построенный на одной платформе с новым Geely Atlas Pro. 25

Авто Новый минивэн KIA Carnival может появиться в России Компания KIA Motors представила дизайн четвертого поколения флагманского минивэна – Carnival (на ряде рынков эта модель представлена как KIA Sedona). 24

Наука Отечественные ученые нашли способ ускорить рост тепличных растений В обычных тепличных лампах применяются красные светодиоды, которые излучают в диапазоне 650 нм.

Авто Кроссоверы Haval H2 и H6 ушли с российского рынка Российские продажи китайских автомобилей Haval стартовали в 2015 году, и в локальной гамме сразу были компактный кроссовер H2 и среднеразмерный H6. 9

Авто В России снова подорожали автомобили Hyundai Прежнюю стоимость сохранил лишь спортивный хэтчбек Hyundai i30N, а все остальные модели во всех комплектациях получили прибавку от 5 до 15 тыс. рублей, то есть 0,4 — 1,4% относительно прежних цен. 2

Происшествия Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой. 759