Футбол

Donnews.ruDonnews.ruВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе. Якобы после его ухода остались многомиллионные долги, которые по сей день выплачивает действующий президент клуба.
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«Долги перед командой три месяца». Карпин рассказал о тяжелом финансовом положении «Ростова»

Спорт-Экспресс09:48

«В таких условиях бороться за что-то сложно»: ФК «Ростов» задолжал команде зарплату за три месяца

161.ru10:28

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Donnews.ru10:37

Валерий Карпин обвинил в проблемах ФК «Ростов» правительство региона

Блокнот Ростов-на-Дону10:22
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
Армия и оружие

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
РИА Новости 08:37
Технологии

Власти США начали расследование против медицинского проекта Google

Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало Управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Известия вчера в 22:20
Политика

Песков оценил вероятность проведения встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано говорить о проведении двусторонней встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
News.ru 10:16
Общество

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка

Алексей Панин имеет скандальную репутацию и периодически совершает безбашенные поступки для привлечения внимания публики: то устраивает дебош на борту в самолете, то публично рассказывает, что якобы сменил пол.
Uznayvse.ru 07:42
Общество

Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз

Нарушителям грозит штраф до 3–5 тыс. рублей (вместо 500–1000) или обязательные работы до 40 часов.
Известия 00:58
Общество

Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви

Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.
РИА Новости 10:06
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Гаджеты

Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Общество

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

РБК 10:25
Политика

Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов

Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Армия и оружие

В Сирии сменился командующий российской группировкой войск

Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
BFM.ru 08:48
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Происшествия

Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован

RT на русском 08:51
Авто

В Россию доставили новый JAC Sunray

Компания JAC привезла в Россию модель Sunray, на которую планируется получить ОТТС.
SpeedMe 11 ноября в 05:39
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 09:32
Футбол

«Краснодар» интересуется полузащитником «Бешикташа»

Футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника турецкого "Бешикташа" Огузхана Озьякупа, сообщает sporx.com.
РИА Новости 10:28
Политика

Путин обсудил с президентом РАН омоложение состава академиков

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым обратил внимание на почтенный возраст действительных членов РАН.
Известия вчера в 07:50
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Недвижимость

Апартаменты в Москве оказались лучше квартир

По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость «квадрата» в московских апартаментах массового сегмента составила 182 тысячи рублей, опередив динамику повышения цен на квартиры — 172 тысячи рублей за квадратный метр.
Lenta.ru 10:25
Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Футбол

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
Sportbox.RU 09:50
Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на обстрелы

Rambler News Service вчера в 05:58
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Наука

Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи

В плодородной долине в нижнем течении Нила, которая дала жизнь древнеегипетской цивилизации, сохранились Великие пирамиды Гизы и Большой сфинкс.
Интерфакс вчера в 07:34
Происшествия

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Происшествия

В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку

В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ 08:09
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
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