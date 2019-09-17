Футбол

ФК РостовФК РостовВалерий Карпин: «По игре есть большие вопросы, будем разбираться»

Ростов — Ахмат
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
54′
62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
64′
64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Эльдор Шомуродов
Александр Саплинов
77′
79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
82′
Александр Саплинов
85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
90′
Сказалось более высокое мастерство игроков, но по игре есть больше вопросы, будем разбираться.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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