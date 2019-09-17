Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВалерий Карпин: «Качество игры не порадовало»

Ростов — Ахмат
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
54′
62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
64′
64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Эльдор Шомуродов
Александр Саплинов
77′
79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
82′
Александр Саплинов
85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
90′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) заявил, что недоволен игрой команды.
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