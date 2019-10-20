Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:6) рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча.

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Спорт день за днем

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Наука Чем нас лечат: псориаз. Зима близко Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.

Музыка Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия Напомним, что Украина установила свои правила национального отбора и запретила участвовать тем, кто выступал на территории России в период с 2014 года.

Шоу-бизнес Бузова показала помолвочное кольцо Подписчики Бузовой отметили, что кольцо на руке девушки появилось после того, как она провела выходные в Риме.

Происшествия Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.