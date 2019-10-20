Футбол

MetaratingsMetaratingsКарпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:6) рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча.
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Карпин: в перерыве сказал: «Пусть нам ещё три забьют». Хорошо, что так и вышло

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Валерий Карпин: В перерыве матча с «Зенитом» сказал игрокам пусть нам забьют еще три

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Валерий Карпин: «В перерыве сказал: пусть еще три забьют, на место нас поставят и будем двигаться дальше»

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Валерий Карпин: «В перерыве сказал: пусть еще три забьют, на место нас поставят и будем двигаться дальше»

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