Главной причиной крупного поражения наставник ростовчан назвал участие своих футболистов в матчах за национальных команды. «Половина моих игроков осталась в своих сборных», - сказал Валерий Карпин. Он признал, что это худший матч «Ростова» в этом сезоне, особенно первый тайм.

Валерий Карпин: «Многие игроки остались в своих сборных»

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