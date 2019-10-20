Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникВалерий Карпин: «Многие игроки остались в своих сборных»

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
Главной причиной крупного поражения наставник ростовчан назвал участие своих футболистов в матчах за национальных команды. «Половина моих игроков осталась в своих сборных», - сказал Валерий Карпин. Он признал, что это худший матч «Ростова» в этом сезоне, особенно первый тайм.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Карпин: в перерыве сказал: «Пусть нам ещё три забьют». Хорошо, что так и вышло

Чемпионатвчера в 05:33

Валерий Карпин: «В перерыве сказал: „Пускай нам еще три забьют“»

Спорт-Экспресс19 октября в 15:55

«Избиение младенца». Карпин - откровенно о матче «Зенит» - «Ростов»

Sport.ru19 октября в 15:13

«В перерыве сказал: пусть нам еще три забьют». Карпин и Дзюба отжигали после матча

Sport24.ru19 октября в 17:05

Валерий Карпин: «В перерыве сказал: пусть еще три забьют, на место нас поставят и будем двигаться дальше»

Матч ТВ19 октября в 15:07

Валерий Карпин: «В перерыве сказал: пусть еще три забьют, на место нас поставят и будем двигаться дальше»

Sportbox.RU19 октября в 15:07

Карпин - о матче с «Зенитом»: нас поставили на место

Газета.Ru19 октября в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Кино

Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках

Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.
РБК 05:33
Политика

Семья экс-замсекретаря СНБО Украины внесла за него залог

Семья бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, арестованного по подозрению в злоупотреблении служебным положением, внесла за него залог, сообщил в понедельник его адвокат Руслан Волынец.
РИА Новости 05:14
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Происшествия

В Пензе задержан мужчина, 17 лет назад расстрелявший троих человек

Следствие утверждает, что в ночь на 2 июня 2002 года данный гражданин расстрелял троих мужчин в Санкт-Петербурге.
Пензенская правда 08:37
Авто

Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson

Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 19 октября в 11:37
Общество

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
Интерфакс 04:55
Общество

В списке Forbes появился новый миллиардер. Это уроженец Одессы

Уроженец Одессы Влад (Владимир) Шмунис, основавший поставщика корпоративных облачных решений RingCentral, стал новым миллиардером, пишет американский Forbes.
Forbes вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри

Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда 05:22
Политика

На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США

На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 04:03
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 08:27
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

Титов назвал действия силовиков неуважением и заявил, что будет более тщательно подходить к вопросу охраны на мероприятиях.
РИА Новости 07:30
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 07:38
Политика

Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.
РБК 08:19
Общество

Четверть россиян посчитали себя жертвами перестройки

Напомним, в начале октября заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев обратился в министерство труда и социальной защиты РФ с предложением ввести меры соцподдержки для «жертв перестройки».
Ридус 00:00
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательные полеты над США и Польшей

Военные из России готовятся к проведению наблюдательного полета над Соединенными Штатами и Польшей. Об этом пишет газета "Красная звезда".
Газета.Ru вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Телепрограмма 05:51
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Происшествия

В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе

В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
RT на русском 08:03
Политика

Поклонской отказали в визе в Японию

Московский Комсомолец 07:44
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 01:00
Футбол

Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат 19 октября в 15:30
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 00:42
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 18 октября в 12:36
Армия и оружие

США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

РИА Новости 06:47
Общество

Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании

Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 04:44
Экономика

Смольный одобрил налоговые вычеты для некоторых предприятий

Смольный одобрил введение налоговых вычетов для некоторых предприятий. Изменения коснутся городского закона "О налоговых льготах".
Peterburg2.ru 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное