Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней победы над «Сочи» (2:0) в матче чемпионата России отметил, что поражение от «Зенита» в прошлом туре опустило его команду на землю.

Валерий Карпин: «Неделя после поражения от „Зенита“ была непростой»

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