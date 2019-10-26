Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин резко ответил на вопрос журналиста о том, согласен ли он, что матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:0) проходил на встречных курсах.

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Гаджеты AirPods Pro появились на рендерах Появилась информация, будто бы на днях компания Apple может представить AirPods Pro.

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