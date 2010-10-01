Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи с «Краснодаром» (2:2) в 15-м туре РПЛ. По его словам, очень обидно упустить победу.

Валерий Карпин: «Обидно до слез, это футбол»

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