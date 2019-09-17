Футбол

ФК РостовФК РостовВалерий Карпин: «По игре есть большие вопросы, будем разбираться»

Ростов — Ахмат
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
54′
62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
64′
64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Эльдор Шомуродов
Александр Саплинов
77′
79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
82′
Александр Саплинов
85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
90′
Сказалось более высокое мастерство игроков, но по игре есть больше вопросы, будем разбираться.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Карпин: «После таких валидольных матчей я пью виски»

Sport24.ru16:08

Валерий Карпин: «После таких матчей употребляю виски»

Спорт-Экспресс16:37

Валерий Карпин: «Цыплят по осени считают. А мы будем считать весной»

Sportbox.RU16:54

Карпин: «У „Ростова“ ещё нету менталитета большой команды»

Sport.ru17:29

Карпин о матче с «Ахматом»: после таких игр употребляю виски

RT на русском17:57

Валерий Карпин: «По игре есть большие вопросы, будем разбираться»

ФК Ростов18:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Политика

На заводах General Motors в США проходит массовая забастовка

В понедельник, 16 сентября, порядка 50 тысяч работников заводов General Motors вышли на забастовку, сообщает Associated Press.
vtomske.ru 07:09
Политика

Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании

У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Футбол

«Зенит» вылетел на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

«Зенит» отправился во Францию, где сыграет против «Лиона» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 04:46
Общество

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Футбол

Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Футбол

Черевченко озвучил задачу «Арсенала» на сезон

Туляки в квалификации турнира дважды уступили «Нефтчи». Специалист также озвучил цель команды на сезон.
Sportbox.RU 18:30
Политика

Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»

Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском 18:15
Политика

Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Атака по объектам саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) была совершена не из Йемена, заявил в ходе пресс-конференции в Эр-Рияде представитель арабской военной коалиции Турки аль-Малики, сообщает Al Arabiya.
Национальная служба новостей 12:21
Общество

Актер Александр Паль объявил флешмоб в поддержку Павла Устинова, осужденного на 3,5 года

Росбалт 15:48
Гаджеты

Новые цвета iPhone 11 повысили спрос на смартфоны

News.ru 05:35
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 05:06
Авто

Новый Land Rover Defender превратили в парадный кабриолет

На случай дождя у кабриолета имеется мягкий складной верх.
110km.ru 17:33
Происшествия

Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории

Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву.
Вести.Ru 16:38
Политика

Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Реализация "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которая включает в себя предоставление особого статуса региону, возможна только после проведения выборов.
Народные новости вчера в 18:52
Кино

Вышел первый кадр заключительного сезона «Сверхъестественного»

Культуромания 14 сентября в 02:41
Волейбол

Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу

Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.
РБК 13:26
Общество

Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться

Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф 07:59
Политика

Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Происшествия

Экс-кандидата в губернаторы Забайкалья оправдали в суде

Экс-кандидат в губернаторы Забайкальского края Яна Шпак признана невиновной в мошенничестве - Забайкальский краевой суд ее оправдал.
Байкал24 05:33
Технологии

За три месяца к сети Bitcoin было подключено 600 000 новых майнеров

За последние три месяца к сети Bitcoin подключилось свыше 600 000 новых мощных майнеров, пишет CoinDesk.
РБК 03:21
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Наука

Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе

ИнфоСМИ 14 сентября в 04:48
Политика

Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию

Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.
РБК 19:44
Баскетбол

Баскетболисты сборной Испании стали победителями чемпионата мира

Советский спорт вчера в 10:08
Кино

«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате

News.ru вчера в 18:21
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Здоровье

Изменения на шее могут являться признаком рака

Специалисты из Великобритании уверены, что изменения на шее могут являться признаком рака, передает МедикФорум.
Слово и Дело 14:30
Шоу-бизнес

Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале

Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное