Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВалерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»

Ростов — Тамбов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
7′
33′
Максим Осипенко
41′
Михаил Костюков
53′
Георгий Мелкадзе
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
56′
Деннис Хаджикадунич
60′
64′
Георгий Мелкадзе
70′
Владимир Обухов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Александр Долгов
77′
78′
Георгий Мелкадзе
Хетаг Хосонов
81′
Павел Карасев
Валерий Чуперка
82′
Адессойе Ойеволе
86′
Адессойе Ойеволе
Сослан Таказов
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 16-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:2) отметил, что команда хорошо начала, но затем стала делать ошибки.
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