Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВалерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»

Ростов — Тамбов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
7′
33′
Максим Осипенко
41′
Михаил Костюков
53′
Георгий Мелкадзе
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
56′
Деннис Хаджикадунич
60′
64′
Георгий Мелкадзе
70′
Владимир Обухов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Александр Долгов
77′
78′
Георгий Мелкадзе
Хетаг Хосонов
81′
Павел Карасев
Валерий Чуперка
82′
Адессойе Ойеволе
86′
Адессойе Ойеволе
Сослан Таказов
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 16-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:2) отметил, что команда хорошо начала, но затем стала делать ошибки.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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