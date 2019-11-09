Футбол
Спорт-ЭкспрессВалерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|7′
|33′
Максим Осипенко
|41′
Михаил Костюков
|53′
Георгий Мелкадзе
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|56′
Деннис Хаджикадунич
|60′
|64′
Георгий Мелкадзе
|70′
Владимир Обухов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Александр Долгов
|77′
|78′
Георгий Мелкадзе
Хетаг Хосонов
|81′
Павел Карасев
Валерий Чуперка
|82′
Адессойе Ойеволе
|86′
Адессойе Ойеволе
Сослан Таказов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
1
Бабурин
34
Козлов
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
28
Чернов
18
Зайнутдинов
15
Глебов
19
Байрамян
11
Ионов
47
Долгов
14
Шомуродов
88
Шелия
2
Рыбин
55
Осипенко
27
Грицаенко
30
Таказов
8
Килин
77
Костюков
92
Чуперка
3
Тетрашвили
17
Хосонов
13
Обухов
Тамбов
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 16-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:2) отметил, что команда хорошо начала, но затем стала делать ошибки.
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