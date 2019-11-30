РПЛ

ФК РостовФК РостовВалерий Карпин: Сделали все, что было нужно, но не смогли забить

Ростов — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Дмитрий Чистяков
Арсений Логашов
18′
Алексей Козлов
41′
55′
Отман Эль-Кабир
Павел Погребняк
Арсений Логашов
62′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
65′
68′
Артем Фидлер
70′
Денис Поляков
71′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Алексей Ионов
Александр Долгов
82′
84′
Андрей Егорычев
90′+2′
Владимир Ильин
У соперника был лишь один шанс забить после штрафного. Кроме этого мы ничего не позволили создать.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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