У соперника был лишь один шанс забить после штрафного. Кроме этого мы ничего не позволили создать.

Валерий Карпин: Сделали все, что было нужно, но не смогли забить

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Происшествия Суд отправил под домашний арест экс-мэра Кирова Владимира Быкова Суд отправил бывшего главу Кирова Владимира Быкова под домашний арест по уголовному делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Шоу-бизнес Татьяна Доронина госпитализирована Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.

Происшествия В Ленобласти собаки съели мертвую пенсионерку Пожилая женщина пропала полтора месяца в Сланцевом районе Ленобласти. Как выяснилось, пенсионерка скончалась, а ее останки обглодали собаки.

Политика МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.

Политика Кудрин: Россия утратила ряд нужных для модернизации институтов Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российское общество в период советского времени утратило ряд институтов, которых сейчас стране не хватает для модернизации.

Спорт Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Происшествия В Италии при сходе лавины погибли два человека Два горнолыжника погибли в результате схода лавины в Италии, россиян среди погибших нет, говорится в сообщении генконсульства РФ в Милане.

Происшествия Суд арестовал экс-сотрудника департамента образования Москвы По словам собеседника, уголовное дело в отношении экс-сотрудника связано с его прошлым местом работы и не имеет отношения к деятельности в департаменте образования и науки.