РПЛ

ФК РостовФК РостовВалерий Карпин: Сделали все, что было нужно, но не смогли забить

Ростов — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Дмитрий Чистяков
Арсений Логашов
18′
Алексей Козлов
41′
55′
Отман Эль-Кабир
Павел Погребняк
Арсений Логашов
62′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
65′
68′
Артем Фидлер
70′
Денис Поляков
71′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Алексей Ионов
Александр Долгов
82′
84′
Андрей Егорычев
90′+2′
Владимир Ильин
У соперника был лишь один шанс забить после штрафного. Кроме этого мы ничего не позволили создать.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Валерий Карпин: «Не надо сейчас спрашивать про Мамаева»

Спорт-Экспресс11:19

Валерий Карпин — о ничьей с «Уралом»: «Обидно, но это не депрессия»

Матч ТВ11:52

Карпин: могу сказать своим игрокам, что надо лучше бить по воротам, а толку-то?

Чемпионат11:09

Карпин — о матче «Ростов» — «Урал»: «Очень доволен игрой, но недоволен результатом»

Sport24.ru10:48

Валерий Карпин: С точки зрения работы тренера нельзя было сделать больше

Советский спорт10:56

Карпин о ничьей с «Уралом»: «Очень доволен игрой, но недоволен результатом»

Sports.ru10:55

Карпин остался доволен игрой «Ростова» после ничьей с «Уралом»

Sportbox.RU10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

RT на русском 09:12
Политика

Путешественник едет из Сирии в Москву, чтобы подарить Путину коня

Газета.Ru 10:45
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Общество

Названы сроки поступления в регионы незарегистрированных в РФ лекарств

Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в России лекарств ожидается в I квартале 2020 года.
Известия 11:24
Шоу-бизнес

Актриса Хилькевич призналась, что ей стыдно за российских мужчин

Взгляд.ру 10:55
Общество

Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
РИА Новости 04:46
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-мэра Кирова Владимира Быкова

Суд отправил бывшего главу Кирова Владимира Быкова под домашний арест по уголовному делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
Коммерсантъ 09:50
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой вчера в 02:28
Происшествия

В Ленобласти собаки съели мертвую пенсионерку

Пожилая женщина пропала полтора месяца в Сланцевом районе Ленобласти. Как выяснилось, пенсионерка скончалась, а ее останки обглодали собаки.
Росбалт 08:28
Футбол

Ростов — Урал 0:0

Спорт-Экспресс 10:27
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости 08:52
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Общество

Производство черной икры в России растет

Neva.Today 05:23
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Газета.Ru 28 ноября в 05:04
Политика

МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Газета.Ru 09:12
Игры

Новые скриншоты фанатского ремейка Half-Life: Opposing Force

Игромания.ру 02:36
Политика

Кудрин: Россия утратила ряд нужных для модернизации институтов

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российское общество в период советского времени утратило ряд институтов, которых сейчас стране не хватает для модернизации.
News.ru 11:25
Общество

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и гололедице

Известия 10:57
Происшествия

В Петербурге инспектора «Крестов» обвинили в попытке сбыта наркотиков

РИА Новости 09:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Актуальные Новости вчера в 04:45
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Происшествия

В Италии при сходе лавины погибли два человека

Два горнолыжника погибли в результате схода лавины в Италии, россиян среди погибших нет, говорится в сообщении генконсульства РФ в Милане.
РИА Новости 10:34
Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
РБК 07:01
Происшествия

Суд арестовал экс-сотрудника департамента образования Москвы

По словам собеседника, уголовное дело в отношении экс-сотрудника связано с его прошлым местом работы и не имеет отношения к деятельности в департаменте образования и науки.
РБК 09:55
Политика

«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии.
РБК 11:48
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 миллиона рублей

Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Автоновости дня 28 ноября в 04:34
Футбол

В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020

В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Нева Спорт 12:00
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышов на время покинул Россию.
News.ru вчера в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное