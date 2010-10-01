РПЛ
Спорт-ЭкспрессВалерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко. Также он выразил мнение по поводу высокой результативности Элдора Шомуродова.
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Наука
Экзоскелет помог парализованному человеку ходить
Петербургский дневник 04 октября в 11:22
Происшествия
В Петербурге блогер сорвался с высоты, делая селфи
В Санкт-Петербурге 42-летнего блогера госпитализировали в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на трубе заброшенной котельной, сообщает РЕН ТВ.
Общественное телевидение России 09:55
Шоу-бизнес
Брежнева Вера не верит в измену Меладзе
Веру Брежневу возмутила очередная «новость», которую она увидела на просторах интернета.
НДН.инфо 11:21
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 07:17
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Политика
Зампосла США вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter
Источник сообщил, что заместителя посла США вызвали в МИД из-за отъезда самого посла.
РЕН ТВ 07:46
Общество
В Петербурге бастуют курьеры Ozon
Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.
BFM.ru 06:17
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости 12:16
Политика
Путин побывал в сибирской тайге перед 67-м днем рождения
Президент России Владимир Путин накануне дня рождения 7 октября побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой, рассказал 6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Известия 13:27
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол
Сент-Этьен — Лион 1:0
"Лион" проиграл "Сент-Этьену" в матче девятого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 16:57
Гаджеты
В Сети раскрыли характеристики европейской версии Honor 9X
Китайская компания Honor уже готовит свой смартфон к выходу на европейский рынок и накануне этого события стали известны его характеристики.
Газета DAILY 14:26
Политика
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Футбол
Карпин: «Вообще не смотрю на „Спартак“, мне комфортно в „Ростове“»
Вообще не смотрю на «Спартак», – заявил Карпин.
Бомбардир.ру 16:32
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.
РБК 17:07
Происшествия
Названы предполагаемые мотивы убийства студентки в Домодедово
Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.
Газета.Ru 16:50
Политика
В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.
Наша версия 15:55
Экономика
Названы регионы, где больше всего снимают наличных
Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru 05:24
Политика
Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов
Народные новости вчера в 12:33
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика
Протестующие против интеграции Белоруссии с Россией обвинили Лукашенко в продаже родины
Манифестанты обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он «родину продал».
Росбалт 15:51
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Политика
В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии.
RT на русском 15:58