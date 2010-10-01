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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВалерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко. Также он выразил мнение по поводу высокой результативности Элдора Шомуродова.
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Наука

Экзоскелет помог парализованному человеку ходить

Петербургский дневник 04 октября в 11:22
Происшествия

В Петербурге блогер сорвался с высоты, делая селфи

В Санкт-Петербурге 42-летнего блогера госпитализировали в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на трубе заброшенной котельной, сообщает РЕН ТВ.
Общественное телевидение России 09:55
Шоу-бизнес

Брежнева Вера не верит в измену Меладзе

Веру Брежневу возмутила очередная «новость», которую она увидела на просторах интернета.
НДН.инфо 11:21
Политика

Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов

РИА Новости 12:50
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 07:17
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

РИА Новости 15:35
Политика

Зампосла США вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter

Источник сообщил, что заместителя посла США вызвали в МИД из-за отъезда самого посла.
РЕН ТВ 07:46
Общество

В Петербурге бастуют курьеры Ozon

Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.
BFM.ru 06:17
Политика

Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости 12:16
Политика

Путин побывал в сибирской тайге перед 67-м днем рождения

Президент России Владимир Путин накануне дня рождения 7 октября побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой, рассказал 6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Известия 13:27
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол

Сент-Этьен — Лион 1:0

"Лион" проиграл "Сент-Этьену" в матче девятого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 16:57
Гаджеты

В Сети раскрыли характеристики европейской версии Honor 9X

Китайская компания Honor уже готовит свой смартфон к выходу на европейский рынок и накануне этого события стали известны его характеристики.
Газета DAILY 14:26
Политика

Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского

Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Футбол

Карпин: «Вообще не смотрю на „Спартак“, мне комфортно в „Ростове“»

Вообще не смотрю на «Спартак», – заявил Карпин.
Бомбардир.ру 16:32
Спорт

Президент IAAF: ходил на все марафоны и не видел никаких проблем

Чемпионат 11:05
Общество

В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.
РБК 17:07
Происшествия

Названы предполагаемые мотивы убийства студентки в Домодедово

Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.
Газета.Ru 16:50
Политика

В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.
Наша версия 15:55
Экономика

Названы регионы, где больше всего снимают наличных

Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru 05:24
Политика

Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов

Народные новости вчера в 12:33
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости вчера в 03:59
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН 14:17
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика

Протестующие против интеграции Белоруссии с Россией обвинили Лукашенко в продаже родины

Манифестанты обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он «родину продал».
Росбалт 15:51
Армия и оружие

Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч

Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Политика

В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Армия и оружие

Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Общество

Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:36
Армия и оружие

Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии.
RT на русском 15:58
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок футбольного клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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