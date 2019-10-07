Футбол
Donday.ruВалерий Карпин: У «Ростова» есть свои «усы надежды»
Фото под популярным в прошлом году тэгом тренер выложил после разгромной победы над ЦСКА (3:1). — Красавчики Эльдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в четырех прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал в посте Карпин.
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