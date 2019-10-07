Фото под популярным в прошлом году тэгом тренер выложил после разгромной победы над ЦСКА (3:1). — Красавчики Эльдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в четырех прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал в посте Карпин.

Валерий Карпин: У «Ростова» есть свои «усы надежды»

Политика Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США в мире Бывшая глава МИД Испании Ана Паласио заявила, что Россия и Соединенные Штаты поменялись ролями на международной арене.

Политика Конгресс запросил у Пентагона документы по военной помощи Украине Пентагон США и административно-бюджетное управление Белого дома получили требование предоставить в короткие сроки ряд документов, связанных с военной помощью Украине.

Армия и оружие Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.

Политика Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, направил письмо с протестом в Белый дом.

Армия и оружие Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.

Политика США ввели санкции против 28 организаций из Китая Почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.

Общество Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.

Политика Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.

Футбол Валерий Карпин не собирается покидать «Ростов» ради «Спартака» Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не собирается покидать команду, следует из интервью, опубликованном на сайте клуба.

Финансы Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.

Шоу-бизнес Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.

Футбол Григорян: «Зарплаты в РПЛ оторваны от реальности. Но чем выше бюджет, тем больше мутной воды» Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал свои слова о необъективном судействе после матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2), высказался о критике в свой адрес в интернете и назвал нынешние зарплаты в российском футболе неадекватными.

Здоровье В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Политика В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2» В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.

Происшествия В Казани полицейский покончил с собой в тире МВД Сотрудник полиции Казани свёл счёты с жизнью из табельного оружия во время тренировки в тире МВД.

Наука В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.

Политика Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Политика ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.

Экономика МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.

Наука Металинза скрутила свет в дискретную спираль Ученые создали металинзу — преломляющий элемент на основе метаповерхностей, которая фокусирует луч света в нескольких точках, расположенных на трехмерной спирали Подобное, как пишут авторы в журнале Science Advances, невозможно реализовать при помощи традиционной оптики, и может пригодиться в областях, где необходимо получать информацию из глубины вещества.

Авто В РСА оценили зависимость цены ОСАГО от наличия «жучков» Ранее 7 октября стало известно, что одним из критериев при установке страховыми компаниями тарифа ОСАГО будет наличие или отсутствие элементов «умного» страхования — телематического датчика.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Кино Вышел трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов» Ожидается, что новый сериал станет таким же успешным, как и другой спин-офф «Ходячих мертвецов» — сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» Сюжет будущей ленты расскажет о людях, которые смогли спустя долгие годы после эпидемии сохранить свой цивилизованный облик.

Политика Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.