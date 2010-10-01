Футбол
ФК РостовВалерий Карпин: «Все решили индивидуальные ошибки. Двигаемся дальше»
Павел Карасев
|8′
|27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
|38′
Георгий Мелкадзе
|62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
|65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
|66′
|79′
Данил Глебов
Александр Долгов
|88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
|89′
Гурам Тетрашвили
|90′
|90′+1′
Александр Долгов
|90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
|90′+4′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
2
Рыбин
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
14
Аппаев
27
Грицаенко
7
Чернышов
55
Осипенко
6
Кулик
13
Обухов
1
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
28
Чернов
11
Ионов
47
Долгов
7
Еременко
8
Попов
4
Ведерников
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги игры с «Тамбовом» в эфире телеканала «Матч Премьер».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Карпин: «Случайно или не случайно, допустили ошибки, которые ничем не обоснованы»
Евро-футбол.рувчера в 14:54
Валерий Карпин: «Ничего не могу сделать с необязательными ошибками игроков „Ростова“»
Спорт-Экспрессвчера в 14:50
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию
"Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - отметил Шойгу.
ТАСС 02:05
Общество
В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города
В Ставрополе разгромили ряд арт-объектов, установленных на Александровской площади в честь Дня города.
РИА Новости вчера в 21:32
Происшествия
Полностью ликвидирован пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке
Пожар в торговом центре «Максим» полностью ликвидирован спасателями во Владивостоке.
REGNUM 01:39
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Здоровье
Минздрав готовится обеспечить россиян бесплатными лекарствами
Минздрав РФ готовит реформу лекарственного обеспечения, которая позволит снабдить бесплатными лекарствами всех нуждающихся в них россиян.
Будущее России. Национальные проекты 20 сентября в 15:07
Политика
Украина воздержится от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Политическая Экспертиза вчера в 05:25
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 20 сентября в 04:42
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Армия и оружие
Иран назвал позерством переброску войск США на Ближний Восток
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обрушился с критикой на решение США перебросить дополнительные войска на Ближний Восток после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Известия 01:50
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Здоровье
ДЗМ опубликовал данные о зарплатах врачей поликлиник
Средняя зарплата заведующего отделением в первом полугодии 2019 года составила 191,3 тысячи рублей, в общей численности врачебного персонала они занимают 10,8%, а не 30%, настаивают в департаменте.
Vademecum 20 сентября в 12:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Общество
Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье
Ранее синоптики давали два варианта прохождения тайфуна над Приморьем. Тайфун пройдет над регионом по более благоприятной траектории.
РИА Новости 00:36
Армия и оружие
Очередная попытка Израиля напасть на Сирию закончилась неудачей
Как отмечают в издании Avia.pro, данные инциденты свидетельствуют о том, что Израиль продолжает принимать меры для дестабилизации ситуации в Ближневосточном регионе, поскольку Тель-Авив в очередной раз не согласовывает с Россией свои атаки на территорию Сирии.
ГЛАС.RU вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me 20 сентября в 10:55
Культура
Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»
В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Дни24 вчера в 01:55
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Хоккей
Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс»
В составе Дэвилз дубль на свой счет записал Йеспер Буквист, также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев и Уилл Батчер.
Советский спорт вчера в 23:27
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Происшествия
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК вчера в 16:23