Матч с «Тамбовом» закончился со счётом 1:2 Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил причины проигрыша ФК «Ростов» аутсайдеру премьер-лиги «Тамбову». Напомним, игра на стадионе «Мордовия-Арена» в субботу, 21 сентября, завершилась со счётом 1:2.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Политика Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» по Донбассу не существует Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" - плана по выборам в Донбассе, предложенного бывшим главой МИД ФРГ, а ныне президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, не существует в принципе.

Политика Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.

Религия 21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Игры The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.

Религия В Екатеринбурге ученики воскресных школ совершили крестный ход Как отметила представитель пресс-службы епархии, всего в крестном ходе приняли участие около 1,5 тысячи человек: ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Космос Астрономы обнаружили «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему Новое исследование, проведенное группой ученых во главе с Галом Саридом (Gal Sarid) из Университета Центральной Флориды, США, может фундаментально изменить наше понимание механизма прибытия комет с далекой периферии Солнечной системы, вхождения их во внутреннюю часть нашей планетной системы и приближения к Земле.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.

Футбол Кто может возглавить «Спартак» в случае возможного увольнения Кононова В СМИ обсуждают возможную отставку главного тренера, а руководство московского клуба, по непроверенной информации, уже занято поиском замены.

Политика Украинская делегация отказалась ехать на сессию ПАСЕ Украинская делегация отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.

Политика Юрий Селиванов: Вранье, от которого уже зубы сводит Советские войска вступили на польскую территорию уже после того, как основные силы польской армии были разбиты немцами и, по-настоящему, воевать красноармейцам было не с кем и незачем.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Происшествия В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.

Спорт Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Общество В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.