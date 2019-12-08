РПЛ
Sportbox.RUВалерий Карпин: «За первую часть сезона поставил бы твердую четверку»
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
За первую часть сезона поставил бы твердую четверку, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». Первую часть сезона ростовская команда завершила на третьей строчке (34 очка).
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Карпин: «Незабитый пенальти, может, даже помог „Ростову“ в матче со „Спартаком“»
Sport24.ruвчера в 13:24
Карпин считает, что незабитый пенальти помог «Ростову» разгромить «Спартак»
RT на русскомвчера в 14:11
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:14, Ашберн
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