РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUВалерий Карпин: «За первую часть сезона поставил бы твердую четверку»

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
За первую часть сезона поставил бы твердую четверку, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». Первую часть сезона ростовская команда завершила на третьей строчке (34 очка).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Карпин: «Незабитый пенальти, может, даже помог „Ростову“ в матче со „Спартаком“»

Sport24.ruвчера в 13:24

Валерий Карпин: В первую очередь мне понравился счет

Советский спортвчера в 13:39

Карпин о разгроме «Спартака»: «Счет понравился. „Ростову“ за отрезок сезона твердая четверка»

Sports.ruвчера в 13:36

Карпин считает, что незабитый пенальти помог «Ростову» разгромить «Спартак»

RT на русскомвчера в 14:11

Валерий Карпин: «За первую часть сезона поставил бы твердую четверку»

Sportbox.RUвчера в 13:21

Карпин: в матче со «Спартаком» мне прежде всего понравился счёт

Чемпионатвчера в 13:20

Карпин: незабитый пенальти Попова нам даже помог

Metaratingsвчера в 13:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:14, Ашберн
Политика

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 05:02
Политика

В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится после переговоров «нормандской четверки».
РБК 06:06
Спорт

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Коммерсантъ 05:12
Хоккей

Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Филип Ларсен заключил новый контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев».
Горобзор.ру 05:24
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Экономика

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
RT на русском 04:49
Шоу-бизнес

Настя Каменских кардинально сменила образ

Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
SM News 05:46
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Армия и оружие

Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Военное обозрение 03:15
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Спорт

В Совфеде прокомментировали решение WADA по России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.
RT на русском 05:50
Общество

Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Агентство Бизнес Информации 04:16
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Политика

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
РБК 04:42
Экономика

Продавцы лекарств, обуви и шуб не смогут применять ЕНВД

С 1 января следующего года в России отменяется единый налог на вмененный доход для розничной торговли лекарствами, обувью и меховыми изделиями.
Канал 7+ 06 декабря в 11:48
Политика

Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга

Дмитрий Кулагин подал в Оренбургский городской Совет заявление об увольнении по собственному желанию.
РИА Оренбуржье 06:04
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru вчера в 22:11
Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Lenta.ru вчера в 22:27
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР раскритиковал слова соратника Ельцина о Крыме

Бывший госсекретарь СФСР Геннадий Бурбулис удивился высказыванию главы администрации экс-главы России Бориса Ельцина Сергея Филатова о том, почему Крым не присоединился к России в 1991 году.
Газета.Ru 05:46
Кино

Сиквел «Джуманджи» стартовал хуже первой части

Фантастический фильм "Джуманджи 2: Новый уровень" стартовал в международном прокате хуже, чем сулили ему ранние прогнозы, и хуже, чем первая серия.
Kinonews.ru 03:40
Политика

Порошенко на Майдане закидали яйцами

Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».
Военное дело вчера в 13:30
Происшествия

На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

REGNUM 02:21
Экономика

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
РБК вчера в 11:19
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Футбол

Егоров отказался комментировать слова Гинера в его адрес

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера про работу арбитров в чемпионате России.
Чемпионат 06:04
Шоу-бизнес

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Вокруг ТВ вчера в 06:02
Армия и оружие

В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»

В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Дни24 вчера в 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное