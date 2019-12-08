РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUВалерий Карпин: «За первую часть сезона поставил бы твердую четверку»

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
За первую часть сезона поставил бы твердую четверку, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». Первую часть сезона ростовская команда завершила на третьей строчке (34 очка).
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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