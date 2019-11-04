Футбол
Sportbox.RUВалерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»
|34′
Алексей Ионов
|41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|46′
|53′
Ивелин Попов
|57′
Роман Еременко
|63′
Дмитрий Чистяков
|69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
|72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|75′
|77′
Бактиер Зайнутдинов
|79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
|86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
|90′+3′
Урош Спайич
|90′+5′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
52
Вильена
21
Намли
93
Сулейманов
17
Игнатьев
9
Ари
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
7
Еременко
6
Сигурдссон
18
Зайнутдинов
11
Ионов
2 ×
14
Шомуродов
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках 15-го тура чемпионата России рассказал, почему желто-зеленые упустили победу, а также признался, что не ожидал, что его команда поднимется так высоко в турнирной таблице.
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Валерий Карпин о ничье ФК «Ростов» и «Краснодара»: до слёз обидно
Аргументы и Факты - Ростов-на-Донувчера в 13:23
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