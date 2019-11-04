Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUВалерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках 15-го тура чемпионата России рассказал, почему желто-зеленые упустили победу, а также признался, что не ожидал, что его команда поднимется так высоко в турнирной таблице.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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