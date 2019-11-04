Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках 15-го тура чемпионата России рассказал, почему желто-зеленые упустили победу, а также признался, что не ожидал, что его команда поднимется так высоко в турнирной таблице.

Валерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»

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