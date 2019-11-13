Футбол

Pravda.RuPravda.Ru«Ростов» может продать шесть футболистов и расстаться с Карпиным

Если ситуация не изменится, то клуб придется продать несколько игроков. По сведениям "СЭ", в зимнее трансферное окно команду покинут нападающий Эльдор Шомуродов, защитник Дмитрий Чистяков и полузащитники Алексей Ионов, Роман Еременко, Матиас Норманн и Ивелин Попов.
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с чего всё началось

У «Ростова» — большие проблемы. Зимой может начаться распродажа игроков

Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что «Ростов» будет много пропускать» «Ростов» неудачно провел октябрь и начало ноября, — команда уже не выглядит настолько уверенно, как летом и в начале осени.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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