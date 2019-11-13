Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что «Ростов» будет много пропускать» «Ростов» неудачно провел октябрь и начало ноября, — команда уже не выглядит настолько уверенно, как летом и в начале осени.

с чего всё началось

Если ситуация не изменится, то клуб придется продать несколько игроков. По сведениям "СЭ", в зимнее трансферное окно команду покинут нападающий Эльдор Шомуродов, защитник Дмитрий Чистяков и полузащитники Алексей Ионов, Роман Еременко, Матиас Норманн и Ивелин Попов.

«Ростов» может продать шесть футболистов и расстаться с Карпиным

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