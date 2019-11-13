Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что «Ростов» будет много пропускать» «Ростов» неудачно провел октябрь и начало ноября, — команда уже не выглядит настолько уверенно, как летом и в начале осени.

с чего всё началось

Игроки и тренерский штаб 3 месяца не получают зарплату. Сегодня стало известно о том, что клуб покинул PR-директор Денис Штанько. Напомним, что Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017 года.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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