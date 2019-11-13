Футбол
Наше время (г. Ростов-на-Дону)Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов»
Игроки и тренерский штаб 3 месяца не получают зарплату. Сегодня стало известно о том, что клуб покинул PR-директор Денис Штанько. Напомним, что Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что «Ростов» будет много пропускать» «Ростов» неудачно провел октябрь и начало ноября, — команда уже не выглядит настолько уверенно, как летом и в начале осени.Спорт-Экспресс02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
У «Ростова» финансовые проблемы. Зимой клуб могут покинуть Карпин, шесть игроков и президент
Спорт БИЗНЕС Online03:43
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.
Ведомости 02:03
Политика
Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли
Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).
RT на русском 08:33
Гаджеты
Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A01 с 5,7 экраном
Если верить имеющейся информации, устройство получит экран размером 5,7 дюйма по диагонали.
3DNews 03:44
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Экономика
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 1,7%
Российская экономика в III квартале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, выросла на 1,7% в годовом выражении, а за 9 месяцев рост составил 1,1%, следует из материалов статслужбы.
ТАСС 08:07
Политика
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский единоросс объяснил свой поступок
В Псковской области правоохранительные органы начали проверку после появления в Сети скандальной видеозаписи с главой Печорского района единороссом Дмитрием Сопотовым.
Московский Комсомолец 08:40
Наука
Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи
В плодородной долине в нижнем течении Нила, которая дала жизнь древнеегипетской цивилизации, сохранились Великие пирамиды Гизы и Большой сфинкс.
Интерфакс вчера в 07:34
Происшествия
Дело о смерти девочки в «Артеке» передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, скончавшейся во время сна в международном детском центре "Артек", передано в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 08:36
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Армия и оружие
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск
Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
BFM.ru 08:48
Происшествия
СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале
В городе Усть-Катав Челябинской области организована проверка по факту гибели женщины, сгоревшей в частном доме после ухода из дома троих детей.
Российская газета 06:20
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Новая газета вчера в 11:54
Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
Басманный суд Москвы отправил под арест обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах судье Алексея Вересова.
RT на русском 08:51
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv вчера в 14:06
Интернет
Facebook запускает сервис онлайн платежей Facebook Pay
Как отмечают разработчики, новая система является удобной, безопасной и надежной, а воспользоваться ей можно в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.
Astera 03:16
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
РИА Новости 08:37
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Происшествия
Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
Известия 08:57