Футбол
Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВалерий Карпин объяснил причины проигрыша ФК «Ростов» аутсайдеру РПЛ
Павел Карасев
|8′
|27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
|38′
Георгий Мелкадзе
|62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
|65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
|66′
|79′
Данил Глебов
Александр Долгов
|88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
|89′
Гурам Тетрашвили
|90′
|90′+1′
Александр Долгов
|90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
|90′+4′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
2
Рыбин
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
14
Аппаев
27
Грицаенко
7
Чернышов
55
Осипенко
6
Кулик
13
Обухов
1
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
28
Чернов
11
Ионов
47
Долгов
7
Еременко
8
Попов
4
Ведерников
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Матч с «Тамбовом» закончился со счётом 1:2 Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил причины проигрыша ФК «Ростов» аутсайдеру премьер-лиги «Тамбову». Напомним, игра на стадионе «Мордовия-Арена» в субботу, 21 сентября, завершилась со счётом 1:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Карпин: «Случайно или не случайно, допустили ошибки, которые ничем не обоснованы»
Евро-футбол.рувчера в 14:54
Валерий Карпин: «Ничего не могу сделать с необязательными ошибками игроков „Ростова“»
Спорт-Экспрессвчера в 14:50
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 07:07, Вашингтон
Космос
Опубликованы снимки марсианской весны
Goroday.ru вчера в 03:02
Культура
В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Политика
Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Газета.Ru 06:49
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Музыка
Дочь Игоря Николаева получила новое имя
Телепрограмма 03:45
Происшествия
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом
Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru 06:54
Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Политика
Пушков прокомментировал скандал вокруг Трампа и Зеленского в США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РЕН ТВ 05:18
Наука
Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер.
News.ru вчера в 06:12
Футбол
«Локомотив» выиграл у «Оренбурга» в чемпионате России
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в выездном матче 10-го тура чемпионата России.
РБК 06:55
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Политика
Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине
21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.
МонаВиста вчера в 10:16
Культура
Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»
В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Дни24 вчера в 01:55
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между армиями России и Украины.
Известия 02:28
Футбол
Балотелли: последний раз такой вес у меня был в «Манчестер Сити»
Нападающий итальянского "Брешиа" Марио Балотелли рассказал о своем физическом состоянии, передает DAZN.
Газета.Ru 05:52
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина
Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 20 сентября в 17:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Общество
Первый снег выпал в Челябинской области
В воскресение, 22 сентября, первый снег выпал в Челябинской области. Южноуральцы увидели белые хлопья возле горного хребта Уреньга.
Первый областной 05:52
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Армия и оружие
Иран продемонстрировал ракету с новой боеголовкой
В Иране во время парада продемонстрирована баллистическая ракета "Хорремшехр" с новой боеголовкой.
Вести.Ru 05:46
Кино
Сталлоне рассказал, кто из актеров претендовал на роль Рэмбо
РИА Новости 05:23
Политика
Путин назвал СМИ действенным механизмом общественного контроля
Президент России Владимир Путин приветствовал гостей и участников фестиваля журналистов «Вся Россия – 2019» и отметил важную роль СМИ в отношениях между властью и гражданами.
Известия вчера в 14:55