Футбол

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВалерий Карпин объяснил причины проигрыша ФК «Ростов» аутсайдеру РПЛ

Тамбов — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
Павел Карасев
8′
27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
38′
Георгий Мелкадзе
62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
66′
79′
Данил Глебов
Александр Долгов
88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
89′
Гурам Тетрашвили
90′
90′+1′
Александр Долгов
90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
90′+4′
Матч с «Тамбовом» закончился со счётом 1:2 Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил причины проигрыша ФК «Ростов» аутсайдеру премьер-лиги «Тамбову». Напомним, игра на стадионе «Мордовия-Арена» в субботу, 21 сентября, завершилась со счётом 1:2.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Российский спортивный телеканал, специализирующийся на показе матчей Чемпионата России по футболу, а также передач собственного производства. Был запущен 17 марта 2006 года под названием «НТВ-Плюс Наш футбол». С 20 июля 2012 по 31 августа 2015 года владельцем канала являлась ООО «ЛИГА-ТВ». С 12 июля 2013 по 27 июля 2018 года носил название «Наш футбол».
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