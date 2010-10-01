Футбол

Вести.RuВести.RuВалерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба. Футболисты и тренеры не получают зарплату на протяжении трех месяцев.
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Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить „Ростов“»

Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.
Спорт-Экспрессвчера в 09:35

Подробнее о событии

Будет ли «Ростов» распродавать лидеров? Отвечает Карпин

Спорт-Экспрессвчера в 09:59

Источник: шумиха вокруг ФК «Ростов» – шантаж президентом клуба региональных властей

Блокнот Ростов-на-Дону04:07

Валерий Карпин о долгах «Ростова», главный тренер и игроки покинут клуб?

Чемпионатвчера в 15:00

«В таких условиях бороться за что-то сложно»: ФК «Ростов» задолжал команде зарплату за три месяца

161.ruвчера в 10:28

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Donnews.ruвчера в 10:37

Карпин рассказал о критическом финансовом положении «Ростова»

Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:31

Карпин заявил о серьезных финансовых проблемах «Ростова»

РБКвчера в 10:56
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Волейбол

Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу

Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
РИА Новости 08:36
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
РИА Новости 08:38
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Происшествия

По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан директор ЧОПа

Российская газета 08:06
Кино

Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон еще до выхода первого

Премьера первого сезона сериала состоится 20 декабря 2019 года.
VSE42.RU 05:36
Общество

Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов

В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Комсомольская правда 08:07
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Политика

Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС (Союз стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), где выступит на пленарном заседании.
Газета.Ru 07:54
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером»

Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
РИА Новости 08:43
Кино

Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью

Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
Piter.tv вчера в 07:54
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Транспорт

В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории

Коммерсантъ 08:00
Экономика

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
Происшествия

Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
ТАСС 08:55
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс вчера в 14:15
Здоровье

Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают

Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
Прецедент-Новосибирск 03:20
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
REGNUM 07:42
Политика

Асад обвинил ЦРУ в убийстве основателя «Белых касок»

Одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье убили западные спецслужбы, в частности — Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), считает президент Сирии Башар Асад.
Lenta.ru 08:58
Гаджеты

Трассировка лучей на любой видеокарте. Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir

Ещё в марте Crytek показала демо Neon Noir, которое использует данную технологию на любых видеокартах.
iXBT.com 04:53
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 07:30
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России

Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Lenta.ru 08:19
Политика

Новые власти Боливии признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Новое правительство Боливии во главе с исполняющим обязанности президента Жанин Аньес признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве главы государства.
ТАСС 08:53
Энергетика

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%.
РБК 08:41
Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science вчера в 11:07
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