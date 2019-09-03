РПЛ
ФК РостовВалерий Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Главный тренер « Ростова » Валерий Карпин второй месяц подряд признан лучшим тренером российской Премьер-лиги.
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В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
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Текущий год является одним из самых загруженных в истории для Ferrari с точки зрения выпуска новой продукции, поскольку два Spider следуют за гибридом SF90 Stradale и F8 Tributo купе.
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