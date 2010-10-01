Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВалерий Карпин прокомментировал реакцию «Сочи» на перенос матча

Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура с «Сочи». Напомним, 15 июня ростовчане поставили в известность руководство РФС и РПЛ о том, что в команде шесть положительных тестов на коронавирус.
Bookmaker-ratings.ru12:48

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Карпин рассказал, какой урок он извлёк из ситуации вокруг его клуба

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Валерий Карпин: Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен

Bookmaker-ratings.ru12:48

Валерий Карпин: «Ростов» готов играть с «Сочи» без игроков, у которых положительный тест на коронавирус

Спорт день за днем13:43

Валерий Карпин: победитель конкурса «фэйр-плей года» в РПЛ уже определён

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«Победитель конкурса „Фейр-Плэй года“ в РПЛ уже определен». Карпин отреагировал на решение «Сочи»

Спорт-Экспресс13:08

Источник: Матч «Сочи» – «Ростов» не состоится

Советский спорт14:16

Карпин: позиция «Сочи» не должна никого волновать

Metaratings13:38
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:04, Ашберн
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
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В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия 18:12
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Футбол

«Челси» объявил о трансфере Тимо Вернера

Metaratings 05:25
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Врач рассказала, как определить рак по запаху

РИА Новости 15:49
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Политика

Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США

Facebook и Twitter заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США.
Росбалт 20:40
Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК 11:34
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Происшествия

В Бурятии осудят парня за подготовку массового убийства в техникуме

В ноябре 2018 года обвиняемый, посмотрев в интернете новости о массовых убийствах в учебных заведениях, решил совершить аналогичный теракт в одном из техникумов Улан-Удэ.
Российская газета 20:43
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

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Политика

В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко

Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
Гаджеты

AMD подтверждает выпуск процессоров Ryzen 3000XT

Компания AMD официально подтвердила, что планирует выпустить свои процессоры Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, о которых ходят слухи в течение нескольких недель.
МИТ 16 июня в 15:00
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Футбол

«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 18:12
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Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару

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Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

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Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
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Механизм заражения коронавирусом через унитаз раскрыт

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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%

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Минфин предлагает новые правила работы ФАИП Формирование финансовой части федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) может перейти в систему «Электронный бюджет» — с таким предложением выступил Минфин, подготовив корректировки в правила ее формирования.
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Сербия не признает Косово в обмен на вступление в ЕС

Сербия не признает независимость Косова в обмен на вступление в Европейский союз.
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Состоялся релиз The Last of Us Part II

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«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»

Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".
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Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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