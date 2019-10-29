Футбол

Наше время (г. Ростов-на-Дону)Наше время (г. Ростов-на-Дону)Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»

Карпин считает, что рано еще думать о чемпионской гонке, так как «Ростов» — обыкновенная команда. Чтобы за что-то бороться, надо выкладываться на 150%.
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