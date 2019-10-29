Футбол
Наше время (г. Ростов-на-Дону)Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»
Карпин считает, что рано еще думать о чемпионской гонке, так как «Ростов» — обыкновенная команда. Чтобы за что-то бороться, надо выкладываться на 150%.
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Карпин — о чемпионской гонке в РПЛ, «Ростове», «Спартаке» и своем будущем
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
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Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Экономика
90 лет назад в США началась Великая депрессия
29 октября 1929 года одновременно с крахом Нью-Йоркской фондовой биржи в экономике США началась Великая депрессия.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из «Уральских пельменей»
Политика
В ДНР заявили о согласовании даты отвода сил у Петровского
Участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали дату возобновления разведения сил у Петровского.
Армия и оружие
Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Общество
Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров
Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Футбол
Роналду: «Локомотив» отказывался играть с нами в футбол
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду раскритиковал "Локомотив" за оборонительный футбол в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Авто
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели.
Авто
Названы характеристики нового кроссовера Changan CS55 для России
Новый китайский кроссовер Changan CS55, чьи продажи начнутся в России в ноябре, предложат с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора и «автомата» Aisin.
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Происшествия
В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться
Девочку-подростка заставили раздеться в одном из торговых центров Горно-Алтайска.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
Экономика
Операторы просят компенсировать их затраты на «пакет Яровой»
В направленном письме компании просят поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования по льготной ставке.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Экономика
Российские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco
Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Кино
«Джокер» снова лидирует в домашнем прокате
По предварительным данным воскресенья, за прошедший уикенд «Джокер» заработал в США 18,9 миллиона долларов и снова стал лидером домашнего проката.
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
Хоккей
Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Политика
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы
Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.