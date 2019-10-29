Футбол
Наше время (г. Ростов-на-Дону)Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»
Карпин считает, что рано еще думать о чемпионской гонке, так как «Ростов» — обыкновенная команда. Чтобы за что-то бороться, надо выкладываться на 150%.
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Карпин — о чемпионской гонке в РПЛ, «Ростове», «Спартаке» и своем будущем
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Политика
Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
Московский Комсомолец 06:22
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Космос
В SpaceX рассказали, когда корабль Starship отправится на Луну
REGNUM 26 октября в 09:16
Политика
«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»
В сентябре «Нафтогаз» не исключал подачи нового иска против «Газпрома» на сумму в $11 млрд в случае прекращения транзита.
Известия вчера в 18:10
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Политика
Зеленский начал визит в Мариуполь с осмотра трассы
Зеленский начал свой рабочий визит в город с осмотра реконструированной трассы Запорожье — Мариуполь.
Украина.ру 05:39
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Авто
Ford окончательно прекращает продажи кроссовера Flex
Впервые, полноразмерный кроссовер Ford Flex появился на автомобильном рынке в далеком 2008 году и на данный момент является одним из старейших автомобилей компании, продаваемых в Соединенных Штатах.
CarsWeek.ru вчера в 14:31
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Известия 05:17
Общество
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:38
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Авто
Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador
Как говорится в сообщении ведомства, Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador (Coupè, Roadster).
Tvoe-avto.com 06:43
Политика
Великобритания уничтожит тысячи памятных монет, отчеканенных к Brexit
Изначально планировалось, что ограниченная партия в 10 тысяч памятных монет будет продана коллекционерам.
Говорит Москва 07:21
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 05:24
Футбол
Дмитрий Тарасов заявил о желании пойти в политику
ProstoProSport 06:55
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Происшествия
СК завел дело против сотрудников полиции Ступино
Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД по г. Ступино, врио начальника отдела экономической безопасности и двух оперуполномоченных.
РБК 07:07
Здоровье
Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране
По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.
ТАСС 07:09
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Кино
Актеры, которые начали свою карьеру в ужастиках
ИА Вебург вчера в 03:30
Наука
Первые представители Homo sapiens появились в Африке
Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Дилетант 04:53