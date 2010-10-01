Футбол

Donnews.ruDonnews.ruВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе. Якобы после его ухода остались многомиллионные долги, которые по сей день выплачивает действующий президент клуба.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить „Ростов“»

Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.
Спорт-Экспресс09:35

Подробнее о событии

Будет ли «Ростов» распродавать лидеров? Отвечает Карпин

Спорт-Экспресс09:59

Валерий Карпин о долгах «Ростова», главный тренер и игроки покинут клуб?

Чемпионат15:00

«В таких условиях бороться за что-то сложно»: ФК «Ростов» задолжал команде зарплату за три месяца

161.ru10:28

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Donnews.ru10:37

Валерий Карпин обвинил в проблемах ФК «Ростов» правительство региона

Блокнот Ростов-на-Дону10:22

Что известно о финансовых проблемах «Ростова»

RT на русском16:11

Карпин заявил о серьезных финансовых проблемах «Ростова»

РБК10:56
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.
ТАСС 15:50
Общество

Россиян ожидает зимнее бабье лето

«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.
БИЗНЕС Online 07:12
Происшествия

Всю школу держит в страхе шестиклассник в Благовещенске

REGNUM вчера в 20:12
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС 10:20
Наука

В советском ядерном бункере муравьи превратились в каннибалов

Еще в 2013 году группа ученых обратила внимание на существование в бункере древесных муравьев, которые просто падали туда через вентиляционную трубу и не могли выбраться.
Газета DAILY вчера в 13:29
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
BFM.ru вчера в 09:21
Кино

Новые «Ангелы Чарли» разочаровали кинокритиков

Культуромания 13:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Газета.Ru 06:54
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Финансы

Минфин назвал бюджетную политику России стабильной

Бюджетная политика в России является стабильной и не несет значимых инфляционных рисков.
ТАСС 05:26
Экономика

Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство

Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.
АСТВ 17:36
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Политика

Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Политика

Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК 17:11
Авто

Kia опубликовала новые изображения серийной Kia Optima

Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Космос

Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Газета.Ru 11 ноября в 12:43
Шоу-бизнес

Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе

На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru 05:59
Культура

Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru 10:09
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Южный Федеральный вчера в 07:16
Экономика

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Валерия Гартунга, уже несколько лет не производится индексация пенсий работающим пенсионерам.
Парламентская газета 07:25
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
РИА Новости 16:57
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Происшествия

Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека

Lenta.ru 13:23
Игры

Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи

Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус вчера в 05:25
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
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