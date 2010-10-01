Футбол
Donnews.ruВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»
Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе. Якобы после его ухода остались многомиллионные долги, которые по сей день выплачивает действующий президент клуба.
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Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.Спорт-Экспресс09:35
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Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания
Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.
Общество
Россиян ожидает зимнее бабье лето
«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.
Происшествия
Всю школу держит в страхе шестиклассник в Благовещенске
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае
Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Наука
В советском ядерном бункере муравьи превратились в каннибалов
Еще в 2013 году группа ученых обратила внимание на существование в бункере древесных муравьев, которые просто падали туда через вентиляционную трубу и не могли выбраться.
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
Кино
Новые «Ангелы Чарли» разочаровали кинокритиков
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Финансы
Минфин назвал бюджетную политику России стабильной
Бюджетная политика в России является стабильной и не несет значимых инфляционных рисков.
Экономика
Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство
Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Политика
Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
Авто
Kia опубликовала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
Космос
Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Экономика
Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Валерия Гартунга, уже несколько лет не производится индексация пенсий работающим пенсионерам.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича
Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.