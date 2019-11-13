Футбол

Российская газетаРоссийская газетаВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить „Ростов“»

Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.
Спорт-Экспресс09:35

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Будет ли «Ростов» распродавать лидеров? Отвечает Карпин

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«В таких условиях бороться за что-то сложно»: ФК «Ростов» задолжал команде зарплату за три месяца

161.ru10:28

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Donnews.ru10:37

Валерий Карпин обвинил в проблемах ФК «Ростов» правительство региона

Блокнот Ростов-на-Дону10:22

Карпин заявил о серьезных финансовых проблемах «Ростова»

РБК10:56

Валерий Карпин прокомментировал свой уход из ФК «Ростов»

Privet-Rostov.ru10:43

Карпин рассказал о сложной финансовой ситуации в «Ростове»

RT на русском10:52
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В Тамбовской области с 4 по 10 ноября число заболевших ОРВИ выросло на 1,3%. Показатель заболеваемости ниже порогового на 40%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года.
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Общество

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Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
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Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
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Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
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Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины

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На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Экономика

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
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Тормунд из «Игры престолов» прилетел в Великий Новгород

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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

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В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
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Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

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Наркоманов научились выявлять по отпечатку пальца

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Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
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Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
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Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

Министерство энергетики США опубликовало доклад, в котором сообщается о повышении прогноза добычи нефти в стране в 2019-м и 2020-м годах.
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В России BMW отзывает автомобили для замены двигателя

Немецкая компания BMW отзывает в России 10 автомобилей BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30) и 7 серии (G11) для замены двигателя.
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«Детей» робота «Федора» направят в околоземной полет

Лично робот "Федор" летал на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток он со второго раза состыковался с МКС.
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