Футбол
Российская газетаВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.
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Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.Спорт-Экспресс09:35
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
Политика
Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию
«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
Известия 09:56
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Политика
В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа
В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Российская газета вчера в 21:31
Кино
Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чарлотра предстает в образе Йеннифэр.
Культуромания 13:43
Здоровье
Число заболевших ОРВИ увеличилось в Тамбовской области
В Тамбовской области с 4 по 10 ноября число заболевших ОРВИ выросло на 1,3%. Показатель заболеваемости ниже порогового на 40%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Известия вчера в 04:44
Единоборства
Нурмагомедов назвал будущих российских чемпионов UFC
RT на русском 13:06
Кино
В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
Экономика сегодня 11 ноября в 20:33
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России
Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года.
RT на русском 13:22
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Газета.Ru 06:54
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
RuNews24.ru 07:45
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
REGNUM 04:14
Общество
Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины
RT на русском вчера в 09:49
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11 ноября в 11:57
Кино
Тормунд из «Игры престолов» прилетел в Великий Новгород
Радио Комсомольская правда 13:40
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Авто
Российский Subaru Forester обновился и подорожал
Subaru Forester для российского рынка слегка обновился к новому модельному году: для кроссовера предлагают диски нового дизайна, а палитра цветов пополнилась темно-серым оттенком Magnetite Gray Metallic.
Motor 05:14
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Наука
Наркоманов научились выявлять по отпечатку пальца
Известия вчера в 21:12
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
РИА Новости 13:17
Политика
Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
RT на русском 05:59
Энергетика
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране
Министерство энергетики США опубликовало доклад, в котором сообщается о повышении прогноза добычи нефти в стране в 2019-м и 2020-м годах.
Московский Комсомолец 12:15
Авто
В России BMW отзывает автомобили для замены двигателя
Немецкая компания BMW отзывает в России 10 автомобилей BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30) и 7 серии (G11) для замены двигателя.
Автоновости дня вчера в 09:08
Космос
«Детей» робота «Федора» направят в околоземной полет
Лично робот "Федор" летал на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток он со второго раза состыковался с МКС.
Радио Комсомольская правда 12:51