Футбол
Российская газетаВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.
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Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.Спорт-Экспрессвчера в 09:35
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Валерий Карпин обвинил в проблемах ФК «Ростов» правительство региона
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 10:22
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Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400
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Газета.Ru 00:42
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Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
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В Колпино Санкт-Петербурга мужчина собирался забирать своего сына с детского сада, вооружившись автоматом и гранатой.
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
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В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Хоккей
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По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
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Политика
В МИД оценили публикации о связи России с гибелью основателя «Белых касок»
МИД РФ прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы связи гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
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