Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.

с чего всё началось

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.

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