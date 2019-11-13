Футбол
Российская газетаВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.
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Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.Спорт-Экспрессвчера в 09:35
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Валерий Карпин обвинил в проблемах ФК «Ростов» правительство региона
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 10:22
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 19:25
Здоровье
Главврачу «скорой» Магнитогорска объявят выговор после бунта сотрудников
Главному врачу станции скорой медицинской помощи Магнитогорска, сотрудников которой пришлось успокаивать первому вице-губернатору Ирине Гехт, объявили выговор.
Новый День вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Футбол
КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
News.ru вчера в 07:23
Армия и оружие
Два списанных американских катера вошли в состав ВМС Украины
Военно-морские силы Украины взяли на вооружение два списанных американских катера типа Island, которые США передали Киеву еще в 2018 году.
ФАН вчера в 09:01
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия
Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне
Фонтанка.Ру вчера в 12:23
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Культура
Премию Кандинского вручили в Москве
РИА Новости вчера в 12:45
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Культура
Александра Пахмутова отметила 90-летний юбилей в Большом театре
На Исторической сцене Большого театра свое 90-летие отметила композитор Александра Пахмутова.
АБН 11 ноября в 05:06
Футбол
Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет
Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
Чемпионат 00:00
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк замечена плавающей в бассейне
Сразу два телеканала Ю и НТВ сообщили, о том что Анастасия Заворотнюк была замеченной плавающей в бассейне, что свидетельствует о том, что актриса идет на поправку.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:58
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru вчера в 08:11
Кино
Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»
Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.
Lenta.ru 01:54
Политика
Трамп обещает вскоре опубликовать свой первый разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп обещает до конца недели (11−17 ноября) опубликовать свой первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Евразия Daily 11 ноября в 20:08
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости вчера в 05:18
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Росбалт вчера в 20:40
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Европейская комиссия Euro NCAP провела краш-тесты несколько новинок автопрома, среди которых были кроссовер Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, а также внедорожник Ford Explorer нового поколения и хэтчбек Opel Corsa.
SpeedMe вчера в 06:16
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском вчера в 09:21
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
ТАСС 12 ноября в 14:02
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52