Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.

с чего всё началось

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.

Общество Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".

Здоровье Главврачу «скорой» Магнитогорска объявят выговор после бунта сотрудников Главному врачу станции скорой медицинской помощи Магнитогорска, сотрудников которой пришлось успокаивать первому вице-губернатору Ирине Гехт, объявили выговор.

Шоу-бизнес Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.

Футбол КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».

Армия и оружие Два списанных американских катера вошли в состав ВМС Украины Военно-морские силы Украины взяли на вооружение два списанных американских катера типа Island, которые США передали Киеву еще в 2018 году.

Кино Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.

Наука Ученые назвали опасное свойство сахара Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Общество В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.

Культура Александра Пахмутова отметила 90-летний юбилей в Большом театре На Исторической сцене Большого театра свое 90-летие отметила композитор Александра Пахмутова.

Политика Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк замечена плавающей в бассейне Сразу два телеканала Ю и НТВ сообщили, о том что Анастасия Заворотнюк была замеченной плавающей в бассейне, что свидетельствует о том, что актриса идет на поправку.

Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Кино Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов» Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.

Политика Трамп обещает вскоре опубликовать свой первый разговор с Зеленским Президент США Дональд Трамп обещает до конца недели (11−17 ноября) опубликовать свой первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Политика Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.

Авто Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года Европейская комиссия Euro NCAP провела краш-тесты несколько новинок автопрома, среди которых были кроссовер Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, а также внедорожник Ford Explorer нового поколения и хэтчбек Opel Corsa.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Происшествия Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.

Общество «Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.