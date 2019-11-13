Футбол

Российская газетаРоссийская газетаВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить „Ростов“»

Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.
Спорт-Экспресс09:35

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Будет ли «Ростов» распродавать лидеров? Отвечает Карпин

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Что известно о финансовых проблемах «Ростова»

RT на русском16:11

Карпин заявил о серьезных финансовых проблемах «Ростова»

РБК10:56
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