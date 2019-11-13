Футбол
Российская газетаВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.
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Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.Спорт-Экспресс09:35
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Футбол
Давид Вилья объявил о завершении карьеры
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
В результате спецоперации были изъяты запрещенные вещества на сумму 650 миллионов рублей из крупного онлайн-магазина, который рассылал заказы по территории от Петербурга до Томска.
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Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон
Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.
Армия и оружие
Рособоронэкспорт представит истребитель Су-57Э на выставке в Дубае
Российская государственная компания Рособоронэкспорт представит российский истребитель пятого поколения Су-57Э на выставке Dubai Airshow, которая состоится в ноябре.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован заявлением французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Здоровье
Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог
Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Космос
Ученые переименовали астероид из-за ассоциаций с нацизмом
Ассоциации с нацизмом заставили ученых переименовать астероид, который не слезал с газетных полос в начале этого года.
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
Наука
Разработаны растягивающиеся биоразлагаемые полупроводники
Ученые из Стэнфорда пытались сделать гибкие, разлагаемые полупроводники с использованием различных подходов.
Культура
HBO снимет продолжение сериала «Друзья»
Никакой информации о сюжете и дате выхода нет, но можно предположить, что процесс займет не один год, ведь нужно согласовать графики всех актеров и тщательно поработать над сценарием, который всех устроит.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Политика
В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа
В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.