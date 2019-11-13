Футбол
Российская газетаВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.
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с чего всё началось
Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.Спорт-Экспрессвчера в 09:35
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Источник: шумиха вокруг ФК «Ростов» – шантаж президентом клуба региональных властей
Блокнот Ростов-на-Дону04:07
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Гаджеты
Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch
Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Армия и оружие
Подлодки проекта 636.3 планируют построить и для Балтийского флота
Минобороны может заказать серию дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Балтийского флота.
Экономика
«Яндекс» в 1,7 раза снизил стоимость недвижимости для экономии на налогах
Снижение кадастровой оценки означает для компании уменьшение налогов: ставка налога на недвижимость для организаций в Москве установлена на 2019 год в 1,6% от кадастровой стоимости объекта.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Космос
Солнечная система завершила очередной галактический год
Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон еще до выхода первого
Премьера первого сезона сериала состоится 20 декабря 2019 года.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Футбол
«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Политика
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Армия и оружие
«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
Общество
Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции
В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
Футбол
Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ
Например, главный матч года для сборной России против Бельгии покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
Здоровье
Сегодня в Подмосковье отметят Всемирный День борьбы с диабетом
Московская область присоединилась к празднованию Всемирного дня борьбы с диабетом. Он отмечается каждый год 14 ноября.
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Хоккей
Сборная России проиграла команде WHL в матче молодёжной Суперсерии
Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
Футбол
Адиев стал главным тренером «Чайки»
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Происшествия
В Москве неизвестный поливал двери подъездов серной кислотой
Неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.
Политика
МИД России оценил сообщения СМИ о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел России прокомментировало данные связи гибели основателя и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной
Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной Жанны Фриске, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Екатерине Тулуповой.