Футбол

Российская газетаРоссийская газетаВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб. Идущий на третьем месте в РПЛ после 16-ти туров "Ростов" испытывает финансовые трудности.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить „Ростов“»

Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.
Спорт-Экспрессвчера в 09:35

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Будет ли «Ростов» распродавать лидеров? Отвечает Карпин

Спорт-Экспрессвчера в 09:59

Источник: шумиха вокруг ФК «Ростов» – шантаж президентом клуба региональных властей

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Валерий Карпин о долгах «Ростова», главный тренер и игроки покинут клуб?

Чемпионатвчера в 15:00

«В таких условиях бороться за что-то сложно»: ФК «Ростов» задолжал команде зарплату за три месяца

161.ruвчера в 10:28

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Donnews.ruвчера в 10:37

Карпин рассказал о критическом финансовом положении «Ростова»

Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:31

Карпин заявил о серьезных финансовых проблемах «Ростова»

РБКвчера в 10:56
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

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«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
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Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции

В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU 12 ноября в 22:37
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Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ

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«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

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Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
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Сегодня в Подмосковье отметят Всемирный День борьбы с диабетом

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«ПСЖ» намерен выкупить Икарди у «Интера» за 65 миллионов евро

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На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
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Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной Жанны Фриске, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Екатерине Тулуповой.
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