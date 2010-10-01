Футбол
Donnews.ruВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»
Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе. Якобы после его ухода остались многомиллионные долги, которые по сей день выплачивает действующий президент клуба.
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Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.Спорт-Экспрессвчера в 09:35
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Источник: шумиха вокруг ФК «Ростов» – шантаж президентом клуба региональных властей
Блокнот Ростов-на-Дону04:07
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Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
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В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места стрельбы в строительном колледже в Благовещенске.
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Политика
Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок»
Президент Сирии Башар Асад в интервью для РИА Новости и телеканала "Россия 24" провел параллель между гибелью основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье и ликвидацией главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
На Украине в фильме о Путине замазали лицо Михалкова
Режиссер документального фильма о российском президенте Владимире Путине Виталий Манский подтвердил эту информацию и добавил, что ему жаль, что лицо Михалкова было замазано.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске получила 18 миллионов рублей
Примерный валовой сбор от концерта, на котором было порядка 14 тысяч зрителей, составил 30 миллионов рублей. благодаря слаженным действиям организаторов, перекупщикам не удалось нажиться на шоу Аллы Борисовны, как это произошло в Москве, при этом сама стоимость заветного билета была намного дешевле заоблачных цен спекулянтов, пытавшихся продать один по цене в 100-400 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом.
Политика
Конгресс США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
В США было заблокировано рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян Османской империей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Происшествия
В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами
Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений
Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
Стало известно, под какими номерами будут выступать российские фигуристки Александра Трусова, Станислава Константинова и Евгения Медведева на Гран-при России.
Экономика
Крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке
После снижения Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента годовых 17 из 20 крупнейших российских банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия жилищного кредитования.
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.